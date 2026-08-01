PSG : visite médicale ce dimanche pour Randal Kolo Muani à la Juventus

Randal Kolo Muani et le PSG, c’est bientôt terminé. En effet, le club double champion d’Europe et le club turinois ont trouvé un accord pour le transfert définitif de l’avant-centre âgé de 27 ans, à hauteur de 38 millions d’euros, assorti de 12 millions d’euros de bonus. Comme annoncé par Le Parisien, l’avant-centre français va passer sa visite médicale, ce dimanche à Turin, avant de parachever son contrat chez les Bianconeri.

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Arrivé à l’été 2023 au PSG, Kolo Muani n’a jamais réellement trouvé sa place sous les ordres de Luis Enrique. Prêté en janvier 2025 pour six moins convaincants (10 buts et 3 passes décisives en 22 rencontres), avant de rejoindre Tottenahm en prêt la saison passée, l’ancien Nantais va donc poursuivre sa carrière en Italie.