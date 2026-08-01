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Ligue 1

PSG : visite médicale ce dimanche pour Randal Kolo Muani à la Juventus

Par Kevin Massampu
1 min.

Randal Kolo Muani et le PSG, c’est bientôt terminé. En effet, le club double champion d’Europe et le club turinois ont trouvé un accord pour le transfert définitif de l’avant-centre âgé de 27 ans, à hauteur de 38 millions d’euros, assorti de 12 millions d’euros de bonus. Comme annoncé par Le Parisien, l’avant-centre français va passer sa visite médicale, ce dimanche à Turin, avant de parachever son contrat chez les Bianconeri.

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Arrivé à l’été 2023 au PSG, Kolo Muani n’a jamais réellement trouvé sa place sous les ordres de Luis Enrique. Prêté en janvier 2025 pour six moins convaincants (10 buts et 3 passes décisives en 22 rencontres), avant de rejoindre Tottenahm en prêt la saison passée, l’ancien Nantais va donc poursuivre sa carrière en Italie.

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