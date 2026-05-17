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Séville FC - Real Madrid : les compositions officielles

Par Aurélien Macedo
1 min.
Mbappé @Maxppp
Séville Real Madrid

Ce dimanche, c’est la 37e journée de Liga avec le duel entre le Séville FC et le Real Madrid. À domicile, les Andalous s’articulent dans un 4-4-2 avec Odysseas Vlachodimos dans les cages derrière José Angel Carmona, Andrés Castrin, Kike Salas et Gabriel Suazo. Le milieu de terrain est assuré par Nemanja Gudelj et Djibril Sow tandis que Ruben Vargas et Oso Martínez officient comme ailiers. Devant, Akor Adams est soutenu par Neal Maupay.

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De leur côté, les Merengues s’organisent dans un 4-4-2 avec Thibaut Courtois qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Dani Carvajal, Antonio Rüdiger, Dean Huijsen et Fran Garcia en défense. Thiago Pitarch et Aurélien Tchouaméni composent l’entrejeu avec Jude Bellingham et Brahim Diaz sur les ailes. En pointe, Kylian Mbappé est accompagné par Vinicius Junior.

Les compositions

Séville FC :

Séville

4-4-2
Officielle

Real Madrid :

Real Madrid

4-4-2
Officielle
Pub. le - MAJ le
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