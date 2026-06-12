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Serie A

Milan fixe le prix d’Adrien Rabiot

Par Tom Courel
1 min.
Adrien Rabiot à l'AC Milan @Maxppp

Arrivé à l’AC Milan l’été dernier pour environ 10 millions d’euros après un passage à l’OM, Adrien Rabiot (31 ans) entretient une relation privilégiée avec le coach italien Massimiliano Allegri, qui avait insisté pour le recruter chez les Rossoneri. Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’international français se projette toujours à Milan, mais un transfert afin de retrouver Allegri du côté de Naples reste une possibilité depuis plusieurs semaines.

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En effet, dans un contexte de restructuration de l’effectif milanais, aucun joueur ne semblerait intransférable, et l’ancien joueur de la Juventus pourrait quitter le navire contre environ 20 millions d’euros, d’après Calcio Mercato. De son côté, Naples devra évaluer plusieurs paramètres avant de se lancer dans le dossier, notamment l’âge du milieu de terrain. Reste à savoir si Milan réussira une belle plus-value avec la cité parthénopéenne. Affaire à suivre…

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