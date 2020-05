Arsenal : Cesc Fabregas raconte son arrivée et sa rencontre avec Arsène Wenger

S'il défend désormais les couleurs de l'AS Monaco en France, Cesc Fabregas (33 ans) a évidemment passé la majorité de sa carrière de l'autre côté de la Manche, et notamment à Arsenal (2003-2011), où il a effectué ses débuts chez les professionnels à seulement 16 ans. L'international espagnol compte plus de 300 apparitions avec les Gunners, avec qui il a trouvé le chemin des filets à 57 reprises toutes compétitions confondues. Invité dans The Locker Room, une émission présentée par l'ancien défenseur de Manchester United Rio Ferdinand, le milieu de terrain de l'ASM est revenu sur sa rencontre avec Arsène Wenger, qui a joué un rôle décisif dans son transfert de Barcelone à Londres et qui dispose d'une place importante dans son cœur.

«J'avais 15 ans et j'étais le capitaine de l'équipe (à La Masia, ndlr) et j'étais très apprécié. Au-dessus de moi, il y avait Iniesta et d'autres joueurs qui avaient le potentiel pour réussir. Un jour, un scout d'Arsenal est venu parler avec mes parents. Je l'ai écouté et le gars m'a dit qu'il m'avait vu jouer 50 fois et que j'étais parfait pour jouer à Arsenal et en Premier League. Quand je me suis rendu à Londres, c'était en juin et tout le monde était en vacances. Arsène Wenger était à Paris en vacances mais a pris un jet privé pour venir me rencontrer. David Dean (ancien vice-président des Gunners) est aussi venu à Colney (le centre d'entraînement d'Arsenal) pour me voir. Ça m'a un peu choqué, je me suis dit "wow, Arsène Wenger, j'ai 15 ans, je ne suis personne et cet homme interrompt ses vacances pour me rencontrer". Il a parlé à ma mère, m'a montré le centre d'entraînement et je suis juste tombé amoureux, je suis tombé amoureux de tout le projet, de tout», a lâché Cesc Fabregas, avant de confier qu'il ne sentait pas l'équipe capable de remporter des titres lors de son départ, en 2011, pour le FC Barcelone.