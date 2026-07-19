Coupe du Monde 2026 : Borja Iglesias dénonce le prix des billets de la finale

À quelques heures de la finale de la Coupe du Monde 2026 entre l’Espagne et l’Argentine, Borja Iglesias s’est insurgé contre le prix des billets pour assister à la rencontre. Dans une story publiée sur Instagram, l’attaquant espagnol a qualifié cette politique tarifaire de « honte », estimant que de nombreux supporters étaient privés de cet événement en raison de prix jugés exorbitants.

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Selon le comparateur SeatPick, les billets les moins chers disponibles pour la finale étaient proposés à partir de 4 451 euros quelques jours avant le coup d’envoi. Les places les plus onéreuses atteignaient, elles, près de 189 000 euros, des montants qui ont suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, à commencer par celle de l’international espagnol.