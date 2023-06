Mercato : le PSG aurait choisi son futur attaquant

La suite après cette publicité

Le club de la capitale est encore dans le flou pour cet été. Et pour cause, on ne sait toujours pas qui sera sur le banc de touche du Paris Saint-Germain à la reprise, puisque Julian Nagelsmann, le favori de la direction, a dit non. D’autres pistes, comme Thiago Motta, sont encore sur la table, mais on est encore loin de savoir qui sera le tacticien qui dirigera la bande de Mbappé la saison prochaine. Sans parler du cas Mbappé, qui va logiquement conditionner grandement le mercato parisien et l’avenir du club.

Cependant, certaines recrues auraient déjà été bouclées. Manuel Ugarte (Sporting) et Marco Asensio (ex Real Madrid, libre) seraient ainsi déjà Parisiens, en attendant l’officialisation de la signature de leur contrat. Quant à Kang-In Lee, le milieu offensif de Mallorca, ce serait aussi très bien avancé comme avancé dans nos colonnes la saison dernière. Des renforts pour compléter l’effectif quantitativement, mais il faut encore recruter du lourd devant.

À lire

La somme folle que doit payer le PSG pour Sergio Conçeiçao

Griller le Real Madrid ?

Dans ce sens, comme l’explique Relevo, le PSG pense sérieusement à faire une offre pour une pointure : Harry Kane. Une rumeur était déjà sortie il y a quelques semaines déjà, mais depuis, l’Anglais était surtout annoncé du côté du Real Madrid, alors que le PSG était plutôt annoncé sur des joueurs comme Randal Kolo Muani ou Victor Osimhen.

La suite après cette publicité

Seulement, le Napolitain serait encore trop cher. De même pour le buteur français. Le PSG songe ainsi sérieusement à passer à l’attaque pour Kane, qui risque certes d’être cher, mais est dans une situation contractuelle (fin de contrat en 2024) plus arrangeante et qui met le PSG dans une position de force face aux Spurs. La direction souhaite recruter un 9 peu importe le coach qui prendra les commandes de l’équipe, et la vedette des Three Lions risque bien d’être l’heureux élu. Affaire à suivre…