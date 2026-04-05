Menu Rechercher
Commenter 24
Liga

Liga : le FC Barcelone pourrait être sacré champion lors du Clasico

Par Tom Courel
1 min.
Yamal et Raphinha @Maxppp

Mais quand le verdict sera-t-il rendu en Liga ? À l’heure actuelle, le FC Barcelone semble prendre ses distances au classement sur le Real Madrid. Les hommes de Hansi Flick ont parfaitement profité du faux pas des Merengues survenu quelques heures plus tôt face à Majorque (2-1) pour frapper un grand coup en championnat. En effet, le Barça s’est imposé sur la pelouse du Metropolitano face à l’Atlético de Madrid hier soir (1-2).

La suite après cette publicité

Au-delà du résultat, ce succès, ô combien symbolique, pourrait rapprocher un peu plus les Blaugranas du titre. Avec 7 longueurs d’avance, les Catalans pourraient donc vite faire la fête, au point d’envisager un sacre anticipé, possiblement lors du Clasico face au Real Madrid (prévu le 10 mai prochain). Avec l’avantage psychologique et cette forme actuelle, nul doute que les coéquipiers de Lamine Yamal veulent définitivement creuser l’écart dans cette fin de saison.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (24)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Liga
Barcelone
Real Madrid
Atlético

En savoir plus sur

Liga Liga
Barcelone Logo Barcelone
Real Madrid Logo Real Madrid CF
Atlético Logo Atlético Madrid
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier