Liga : le FC Barcelone pourrait être sacré champion lors du Clasico

Mais quand le verdict sera-t-il rendu en Liga ? À l’heure actuelle, le FC Barcelone semble prendre ses distances au classement sur le Real Madrid. Les hommes de Hansi Flick ont parfaitement profité du faux pas des Merengues survenu quelques heures plus tôt face à Majorque (2-1) pour frapper un grand coup en championnat. En effet, le Barça s’est imposé sur la pelouse du Metropolitano face à l’Atlético de Madrid hier soir (1-2).

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Au-delà du résultat, ce succès, ô combien symbolique, pourrait rapprocher un peu plus les Blaugranas du titre. Avec 7 longueurs d’avance, les Catalans pourraient donc vite faire la fête, au point d’envisager un sacre anticipé, possiblement lors du Clasico face au Real Madrid (prévu le 10 mai prochain). Avec l’avantage psychologique et cette forme actuelle, nul doute que les coéquipiers de Lamine Yamal veulent définitivement creuser l’écart dans cette fin de saison.