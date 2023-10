Ligue 2 : le gros coup de Laval qui enfonce Bordeaux

Les matchs se suivent et se ressemblent pour les Girondins de Bordeaux, comme pour le Stade Lavallois. A l’occasion de cette 10e journée de Ligue 2, les Mayennais enchaînent une 6e victoire de suite au Matmut Atlantique (1-0) et creusent un peu plus leur avance en tête du championnat. Avant le multiplex de ce soir, les Tangos possèdent désormais 6 points d’avance. Encore une fois, ils s’en sont remis à un but sur coup de pied arrêté, un corner de Vargas pour la tête de Malik Tchokounté (33e), auteur de son 5e but de la saison.

Classement général Ligue 2 BKT # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 1 Laval 25 10 8 8 1 1 13 5 2 Grenoble 19 9 7 5 4 0 9 2 3 Auxerre 18 9 11 5 3 1 21 10 4 Angers 17 9 4 5 2 2 11 7 5 ASSE 17 9 4 5 2 2 10 6 Voir le classement complet

Une énorme prestation de Mamadou Samassa dans le but a également permis au leader de conserver cette précieuse victoire, enfonçant au passage un peu plus les Girondins de Bordeaux dans la crise. Déjà confronté à un manque de résultat, le club au scapulaire, 13e, vit des heures toujours plus délicates. Le sort de David Guion risque d’être scellé après cette 4e défaite. L’entraineur a d’ailleurs fait l’objet de sifflets de la part du public.