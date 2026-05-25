PSG : les mots forts d’un cadre d’Arsenal sur Luis Enrique

David Raya s’est présenté en pleine confiance à l’approche de la finale de Ligue des Champions entre Arsenal et le PSG, dans un contexte où les Gunners viennent de remporter la Premier League et où le gardien espagnol enchaîne les distinctions individuelles. Avant le choc face au PSG à Budapest, le portier espagnol de 30 ans a notamment été interrogé sur Luis Enrique, qu’il retrouvera en face de lui sur le banc parisien.

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« Luis Enrique est un excellent entraîneur et une personne formidable », a confié David Raya en conférence de presse, rappelant le lien fort qui les unit depuis ses débuts en sélection espagnole. Le gardien d’Arsenal a ajouté : « c’est lui qui m’a fait débuter avec l’Espagne, je lui dois beaucoup de respect. C’est un entraîneur de très haut niveau, qui ajuste toujours des choses pour compliquer la tâche de l’adversaire. Mais notre objectif est clair : essayer de gagner cette finale. »