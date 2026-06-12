Lens : l’avenir d’Hervé Koffi totalement relancé

Prêté cette saison au SCO d’Angers, Hervé Koffi (29 ans) a prouvé de manière éclatante qu’il avait l’étoffe d’un titulaire indiscutable en Ligue 1. Grand artisan du maintien de son équipe dans l’élite, l’international burkinabé aux 70 sélections a rendu une copie exceptionnelle avec 10 clean sheets en 30 rencontres de championnat, pour seulement 36 buts encaissés. Son importance est telle que sans lui, la défense angevine a littéralement pris l’eau, concédant 12 buts en seulement 4 matchs. Des performances de haut vol, confirmées par ses nominations pour les trophées du meilleur gardien et du plus bel arrêt de la saison, qui l’ont placé sous le feu des projecteurs. S’il fera officiellement son retour au RC Lens à la fin du mois de juin, son avenir ne s’écrit pourtant plus dans l’Artois.

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Sous contrat jusqu’en 2028, l’ancien portier du LOSC n’a quasiment aucune chance de cohabiter avec le néo-international tricolore Robin Risser, l’actuel numéro un déclaré intransférable par la direction lensoise. Un départ est donc inéluctable pour le portier qui sort d’un exercice plein et d’une CAN aboutie avec sa sélection. Conscient de l’importance de son gardien, le club angevin a fait de la signature définitive d’Hervé Koffi sa priorité pour ce mercato estival. Si la piste menant à Anthony Lopes (libre à la fin de son contrat à Nantes) est également étudiée en parallèle, le SCO rêve avant tout de conserver son roc défensif. Toutefois, un obstacle de taille se dresse sur la route des dirigeants : l’indemnité de transfert. Le club artésien se montre inflexible et réclame pas moins de 4,5 millions d’euros pour libérer son joueur, une somme particulièrement lourde à assumer au vu des finances actuelles d’Angers. Les négociations s’annoncent donc complexes pour tenter de boucler ce dossier prioritaire. Dans le même temps, la direction angevine avance sur d’autres fronts pour dynamiser son secteur offensif et s’apprête à accueillir un autre Sang et Or en la personne d’Anthony Bermont. Le prometteur milieu offensif polyvalent de 21 ans va débarquer en Anjou sous la forme d’un prêt sans option d’achat.