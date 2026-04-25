Ligue 2 : Troyes surclasse Saint-Etienne et valide sa montée en Ligue 1 !

La course à la montée est folle en Ligue 2. Revenu de loin, Le Mans a mis la pression à l’ASSE et Troyes ce vendredi avec un nul collecté à Grenoble (1-1). Avec ce point, les Manceaux étaient montés à la 2e place et pouvaient regarder avec sérénité la rencontre entre…Saint-Etienne et l’ESTAC ce samedi. A Geoffroy-Guichard, les Verts avaient l’opportunité de frapper un gros coup au classement. Finalement, rien ne s’est réellement passé comme prévu pour les Stéphanois. Commencant fort avec l’opportunité franche de Cardona (11e), Sainté a perdu Davitashvili sur blessure (16e). C’est en seconde période que la rencontre s’est décantée.

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Après un bon travail d’Adeline, Merwan Ifnaoui a trompé Larsonneur d’une belle frappe à bout portant (0-1, 53e). Après plusieurs occasions pour prendre le large (58e, 64e), Troyes s’est finalement mis à l’abri en fin de match grâce au serial buteur Tawfik Bentayeb, qui a profité d’un Larsonneur loin d’être irréprochable pour inscrire son 18e but de la saison (0-2, 87e). Après la barre transversale trouvée par Stassin (90+2e), c’est finalement Detourbet qui a fait boire le calice jusqu’à la lie à Troyes. Avec cette victoire, l’ESTAC valide officiellement sa montée dans l’élite au terme de la saison. De son côté, Saint-Etienne va devoir batailler pour aller chercher sa remontée en Ligue 1. Le Mans est deuxième.