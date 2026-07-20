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Premier League

Morgan Rogers passe sa visite médicale à Chelsea !

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
rogers @Maxppp

Alors que dimanche, la presse anglaise faisait état d’un retournement de situation pour Morgan Rogers, Aston Villa décidant de retenir son joueur, il semblerait que cela n’ait pas changé l’issue de ce dossier phénoménal. Phénoménal car Chelsea va bel et bien débourser 138 M€ pour s’offrir le talentueux milieu offensif, présent à la Coupe du Monde avec l’Angleterre, faisant de lui le joueur le plus cher de son histoire, devant Moises Caicedo et Enzo Fernandez.

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Selon Skysports, le nouveau joueur anglais le plus cher de l’histoire (après son partenaire en sélection Elliot Anderson recruté par Manchester City) est arrivé ce matin du côté de Chelsea pour passer sa visite médicale, avant de signer son contrat de 6 ans, avec une année en option.

Pub. le - MAJ le
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