Real Madrid : c’est déjà très chaud entre Vinicius Jr et Xabi Alonso

Le Real Madrid a lancé sa saison de la meilleure des manières. Les Merengues sont ainsi déjà leader en solitaire de la Liga, avec quatre victoires en autant de journées de championnat. Une entame de saison intéressante donc, avec Xabi Alonso qui a déjà mis certaines choses en place pour le plus grand bonheur des fans, qui se régalent aussi devant les exploits d’un Kylian Mbappé particulièrement affûté.

Mais il y a un joueur qui inquiète toujours tout le monde du côté de la capitale espagnole. C’est Vinicius Jr, auteur d’un début de saison en demi-teinte, malgré 2 buts et 1 passe décisive au compteur en 4 rencontres (3 titularisations), ce qui est loin d’être mauvais sur le papier. Cependant, dans le contenu, le Brésilien est très loin de son meilleur niveau, ne faisant que très peu de différences balle au pied.

Alonso est perdu

Et il y a toujours cette problématique récurrente depuis l’arrivée de Kylian Mbappé : comment faire cohabiter les deux en attaque sans brider les qualités de chacun ? Justement, The Athletic fait quelques révélations à ce sujet. Le média indique ainsi que Xabi Alonso a des doutes sur le rôle à accorder à l’ancien de Flamengo, et a déjà pris certaines décisions assez fortes, comme lorsqu’il l’a laissé sur le banc contre Oviedo lors de la deuxième journée de Liga.

Mais surtout, la relation entre les deux hommes serait déjà assez compliquée. « Des sources des deux côtés ont expliqué à The Athletic que les débuts entre le coach et le joueur ne sont pas idéaux », indique le média, qui n’en dit pas forcément plus, mais qui explique donc que les deux hommes ne s’entendent pas forcément bien. Alonso et le staff se veulent confiants quant aux capacités du joueur de la Canarinha à retrouver son niveau, mais aucun cadeau ne lui sera fait, et le tacticien basque continuera d’appliquer ses principes de méritocratie. Vinicius Jr est donc prévenu, il va devoir faire bien mieux s’il ne veut pas quitter le onze titulaire…

