Real Madrid : Xabi Alonso envoie un sacré message après avoir terrassé le FC Barcelone

C’est une victoire dont il se souviendra pendant longtemps. Nommé cette saison sur le banc du Real Madrid, Xabi Alonso avait globalement réussi ses débuts. Demi-finaliste de la Coupe du monde des Clubs cet été, il était leader de la Liga avec les Merengues tout en débutant par 3 victoires en 3 matches de Ligue des Champions. Néanmoins, la défaite 5-2 contre l’Atlético de Madrid en Championnat avait été un échec cinglant et il devait profiter de ce Clàsico du dimanche 26 octobre pour frapper un grand coup. Faisant des choix forts à l’image de la titularisation d’Eduardo Camavinga dans l’entrejeu qui a fait des ravages, l’ancien coach du Bayer Leverkusen a vu son équipe l’emporter 2-1 après une prestation accomplie de bout en bout.

La suite après cette publicité

Après la rencontre, il a laissé éclater sa joie en conférence de presse et a expliqué que cette victoire allait faire du bien à son équipe. En effet, le Real Madrid restait sur une défaite 4-0 contre le Paris Saint-Germain en Coupe du monde des Clubs et avait connu un revers 5-2 contre l’Atlético de Madrid. Il fallait enfin ce match référence dans une partie qui compte et il est arrivé aujourd’hui. «Nous avons gagné 2-1, mais je pense que nous aurions dû marquer bien plus. Je suis très content pour les gars. Ils avaient besoin de cette sensation de gagner un grand match. On en avait parlé avant, de l’importance de ce match. Pas seulement pour les trois points, mais pour ce que pouvait représenter une victoire, pour la mériter», a confié l’ancien du Bayer Leverkusen.

La suite après cette publicité

Xabi Alonso savoure totalement

Plus que la victoire, c’était une véritable libération pour une équipe qui a montré beaucoup de motivation tout au long de la rencontre : «je ne sais pas si c’était un surplus, mais l’équipe était très motivée. On en avait parlé avant, de l’importance du match. Pas seulement pour les trois points, mais pour ce que pouvait représenter une victoire, pour la mériter. Je suis très content pour les gars. Ils avaient besoin de cette sensation de victoire. Leur motivation était inébranlable. Cette victoire vaut plus que 3 points. Je vous l’ai dit, ce match était entouré en rouge dans notre calendrier, car des matchs comme celui-ci peuvent changer toute la dynamique d’une équipe.»

Fier de la prestation collective, Xabi Alonso sait que ce match confirme le bon processus qui est en train de se mettre en place : «nous cherchions à aligner l’équipe la mieux préparée pour disputer un match important. Nous avons bien joué contre l’adversaire. Nous avons travaillé avec beaucoup de conviction. Le but que nous avons encaissé était comme une défaite pour nous, mais nous avons créé beaucoup d’occasions de but. Le choix était fait pour aujourd’hui, et j’ai vu les joueurs et le stade prendre du plaisir. Il y avait une belle complicité. C’était important pour les supporters de voir que leur équipe pouvait rivaliser et remporter un grand match. Ils ont apprécié tout cela. Ce projet n’en est qu’à ses débuts, mais la complicité est fondamentale. Et je l’ai ressenti aujourd’hui. C’est important. Vous le dites vous-mêmes. Ce n’est pas seulement les trois points. On sait qu’on est encore en octobre, qu’il est tôt, et qu’il faut ramer dur et travailler dur. Mais on voulait avoir de bonnes sensations, et c’est ce qui s’est passé. On a besoin de beaucoup de ce qu’on a vu aujourd’hui.» Le Real Madrid version Xabi Alonso vient de valider une première étape importante dans son projet.