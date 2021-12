PL : Aston Villa reprend sa marche en avant contre Leicester

La 15e journée de Premier League offrait un duel de milieu de tableau entre Aston Villa (13e) et Leicester City (10e). Après avoir débuté par deux victoires, puis avoir chuté face à Manchester City, Steven Gerrard voulait reprendre sa marche en avant, à la tête des Villans. En face, Brendan Rodgers voulait porter sa série d'invincibilité en déplacement à cinq matches. À Villa Park, ce sont les Foxes qui ont ouvert le score. Patson Daka a profité de la passivité de la défense de Villa pour servir Harvey Barnes, buteur d'un plat du pied idéalement placé (0-1, 14e).

Devant son public, et après utilisation par l'arbitre de l'assistance vidéo, Aston Villa a égalisé par Ezri Konsa, venu prolonger du bout du pied une tête d'Emiliano Buendia (1-1, 17e). En seconde période, Ezri Konsa a récidivé. Sur un corner, le défenseur anglais de 24 ans a glissé le ballon de la tête dans un trou de souris au second poteau, pour donner l'avantage aux joueurs de Birmingham (2-1, 54e). Avec ce succès, le troisième en quatre matches de l'ère Gerrard, Aston Villa double sa victime du soir et prend la 10e place.

