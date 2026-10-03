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Espagne : le bijou de Lamine Yamal contre la République Tchèque

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
Lamine Yamal face à la Croatie @Maxppp

Depuis le début de saison, Lamine Yamal est sur une autre planète. Plus que jamais en course pour remporter le Ballon d’Or, le crack de 19 ans n’en finit plus d’être exceptionnel que cela soit avec le FC Barcelone ou l’Espagne. Auteur de huit buts et six passes décisives en huit matches avec le club catalan, l’ailier enchaîne avec la Roja lors de cette trêve internationale.

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Buteur face à l’Angleterre puis auteur d’un doublé face à la Croatie, le numéro 19 espagnol est reparti sur les mêmes bases ce samedi soir face à la République Tchèque. Au bout de six minutes de jeu, Lamine Yamal s’est illustré en ouvrant le score avec un bijou. Trouvé sur la droite, le crack a fixé la défense avant d’armer une frappe parfaitement enroulée depuis l’extérieur de la surface pour faire mouche. Un but à consommer sans modération et qui a même choqué son sélectionneur Luis de la Fuente.

Pub. le - MAJ le
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