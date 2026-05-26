Lille a deux nouvelles pistes pour remplacer Bruno Genesio

Lundi, il n’était pas encore 19h30 quand Lille et Bruno Genesio ont officialisé leur séparation après deux ans de vie commune : « Le LOSC et Bruno Genesio ont décidé de ne pas donner suite à leur collaboration au terme de cette saison 2025-2026 et des deux années de contrat qui liaient son entraîneur principal au club ». Le technicien de 59 ans laisse les Dogues qualifiés en Ligue des Champions, compétition dans laquelle il a brillé en venant à bout d’adversaires tels que le Real Madrid et l’Atlético de Madrid.

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Si le nom du Lyonnais est désormais cité du côté de Marseille, Olivier Létang doit trouver son successeur sur le banc de touche de la Decathlon-Arena. Dernièrement, nous vous révélions que le président des Dogues avait ciblé Thiago Motta. Les deux hommes se connaissent bien depuis leur aventure au Paris Saint-Germain et Motta a l’avantage d’être libre. Cependant, l’ancien milieu de terrain n’est pas le seul dans la short-list de Létang.

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Ancelotti ou une solution interne ?

L’Équipe indique qu’une solution interne consisterait à promouvoir Dimitri Farbos, l’un des adjoints de Bruno Genesio. Ce dernier aimerait lancer sa carrière de numéro 1 et possède des partisans au sein du club nordiste. Le journal sportif ajoute que Toulouse avait pensé à lui avant de se rabattre sur Jens Berthel Askou. À moins qu’une piste plus médiatique ne soit privilégiée. Le média évoque une piste en Belgique, mais cite surtout le nom de Davide Ancelotti.

Fils du célèbre Carlo, le jeune Italien de 36 ans a été l’adjoint de son père durant de nombreuses années au Real Madrid, à Everton ou encore au Bayern Munich. Il y a un an, il a voulu voler de ses propres ailes en devenant coach de Botafogo, mais l’aventure n’a duré que 33 matches avant qu’il retrouve un poste d’adjoint au sein de la Seleção… sous les ordres de son père. Létang a l’avantage de connaître Carlo Ancelotti, qu’il a côtoyé au PSG, et l’option lilloise serait plus qu’intéressante pour le fils Ancelotti. Affaire à suivre.