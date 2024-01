PSG : le terrible avertissement lancé par Kylian Mbappé

En juin dernier, la FIFPRO (Fédération internationale représentant les joueurs professionnels) alertait dans un rapport la dégradation de la santé physique et mentale des sportifs. Des blessures liées à l’augmentation du nombre de matchs sur une saison et au manque de récupération. Interrogé sur cette problématique du football moderne dans une interview accordée au magazine GQ, Kylian Mbappé craint un décalage entre joueurs, spectateurs et instances. « Nous sommes en train de nous approcher du modèle de la NBA avec des saisons de soixante-dix matchs. Personnellement, je ne suis pas contre jouer autant, mais nous ne pourrons pas être bons à chaque fois et donner au public le spectacle attendu. (…) Mais aujourd’hui, si je décidais de dire "je suis fatigué, je ne joue pas samedi", ça ne passerait pas. »

Le capitaine des Bleus a ajouté : « je ne veux pas faire le donneur de leçon mais nous devons avoir une réflexion commune pour réussir à offrir le meilleur spectacle possible et que joueurs, spectateurs et instances s’y retrouvent. » Selon un rapport publié par le courtier britannique de l’assurance Howden, les équipes des cinq plus grands championnats européens ont versé plus de 600 millions d’euros à des joueurs blessés au cours de la saison 2021/2022. Un chiffre en hausse de 20 % par rapport à la saison 2020/2021, notamment dû à l’augmentation du nombre de matchs.