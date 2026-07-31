Marcos Llorente dément une relation amoureuse avec Ferran Torres

Alors que Marcos Llorente et Ferran Torres sont apparus très proches sur des photos de vacances après le titre de l’Espagne lors du Mondial 2026, les rumeurs sur la relation entre les deux coéquipiers de la Roja ont enflé sur les réseaux sociaux, certains imaginant un lien amoureux entre eux avec des commentaires déplacés. Profitant d’une session de questions-réponses sur son compte Instagram, Marcos Llorente a finalement réagi aux vives réactions que ces images ont provoqué.

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À la question "pourquoi penses-tu que les gens ont fait tout un scandale parce que Ferran t’a pris dans ses bras?", l’attaquant espagnol n’a pas fait dans la langue de bois. «Ça me surprend qu’en 2026, le fait que deux hommes se témoignent de l’affection suscite encore le débat. Mais quand je vois l’état d’esprit ambiant, je comprends. Pour moi, il n’y a rien de plus masculin qu’un homme sûr de lui, qui n’a pas peur de montrer son affection à un ami», a ainsi lancé l’intéressé. Le message est passé.