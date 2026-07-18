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Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : le but de Barcola qui maintient l’espoir bleu face à l’Angleterre

Par Valentin Feuillette
1 min.
Bradley Barcola avec les Bleus. @Maxppp
France 4-6 Angleterre
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1 1.74 N 4.15 2 4.00 bonus 100€

Les Bleus sont bel et bien de retour dans cette petite finale ! Six minutes après la réduction de l’écart de Kylian Mbappé, Bradley Barcola ramène la France à deux buts. À l’origine de l’action, Mbappé, arrêté dans l’axe, parvient malgré tout à lancer son coéquipier en profondeur sur le côté gauche. Face à Henderson, Barcola conclut avec sang-froid d’une frappe croisée du droit (2-4).

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Totalement amorphes avant la pause, les Français affichent un tout autre visage depuis le retour des vestiaires. Après avoir subi une véritable débâcle en première période, les hommes de Didier Deschamps relancent le suspense et font enfin douter une équipe anglaise qui semblait pourtant avoir plié l’affaire avant la mi-temps.

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