Coupe du Monde 2026 : le but de Barcola qui maintient l’espoir bleu face à l’Angleterre

Les Bleus sont bel et bien de retour dans cette petite finale ! Six minutes après la réduction de l’écart de Kylian Mbappé, Bradley Barcola ramène la France à deux buts. À l’origine de l’action, Mbappé, arrêté dans l’axe, parvient malgré tout à lancer son coéquipier en profondeur sur le côté gauche. Face à Henderson, Barcola conclut avec sang-froid d’une frappe croisée du droit (2-4).

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Quel appel de Barcola ! Parfaitement lancé par Kylian Mbappé, l’attaquant des Bleus ajuste son timing et termine d’une frappe puissante imparable. La France revient à 4-2 et continue d’y croire ! ⚽️🔥



France 2-4 Angleterre



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Totalement amorphes avant la pause, les Français affichent un tout autre visage depuis le retour des vestiaires. Après avoir subi une véritable débâcle en première période, les hommes de Didier Deschamps relancent le suspense et font enfin douter une équipe anglaise qui semblait pourtant avoir plié l’affaire avant la mi-temps.