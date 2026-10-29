Ça chauffe entre Pierre Ménès et Bertrand Latour au sujet de Kylian Mbappé

Le ton monte entre Pierre Ménès et Bertrand Latour. Tout est parti des propos du chroniqueur de Canal+ au sujet de Kylian Mbappé et de sa quête du Ballon d’Or. Ces derniers jours, Latour a vivement critiqué l’attitude de l’attaquant français, estimant qu’il cherchait trop à peser sur la course au trophée. « Ce n’est jamais arrivé avant que quelqu’un force autant pour avoir le Ballon d’Or. Il a été capable de dire que l’Afrique était un continent important pour lui pour avoir le Ballon d’Or. Qu’il arrête de forcer les gens à voter pour lui. La présidentielle, c’est en 2027, c’est dans les urnes. Le football, c’est sur le terrain. Gagne des matchs, gagne des trophées, sois apprécié de tes coéquipiers et aie de la classe. Ne t’embrouille pas avec tes amis, que tu connais depuis dix ans, pour avoir le Ballon d’Or… » Une sortie qui n’a pas laissé Pierre Ménès indifférent. L’ancien chroniqueur de Canal+, qui a quitté la chaîne en 2021, a pris la défense du joueur du Real Madrid sur les réseaux sociaux et estimé que celui-ci devrait répondre à Latour lors d’une prochaine conférence de presse avec les Bleus.

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Lâche ça Pierrot le foot. — Bertrand Latour (@LatourBertrand) October 28, 2026

« Si j’étais Mbappé, je lui mettrais son petit paquet à la prochaine conférence de presse des Bleus. Je n’imagine pas un journaliste anglais même supporter d’Arsenal tenir des propositions comme ça sur Harry Kane, du Real tenir des propos comme ça sur Lamine Yamal. » La réaction de Ménès a ensuite provoqué une nouvelle réponse de Bertrand Latour, qui lui a adressé une pique brève sur les réseaux sociaux : « Lâche ça Pierrot le foot. » Un échange public qui oppose désormais les deux figures du paysage médiatique footballistique français, sur fond de débat autour des déclarations de Mbappé et de la course au Ballon d’Or, qu’il n’a pas eu.