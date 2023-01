Paris sportifs : 10€ en freebets offerts pour parier sur Arsenal-Manchester United

Choc au sommet de la Premier League entre Arsenal, leader, et Manchester United, 3e du classement avant cette 21e journée. 8 points séparent les deux équipes avant le coup d’envoi de cette affiche, qui pourrait bien décider du sort des deux équipes en vue de cette fin d’exercice. Les Gunners sont en grande forme, surtout après leur succès le week-end dernier sur la pelouse de leur rival, Tottenham, mais les Red Devils d’Eric Ten Hag ne sont pas en reste, eux qui reviennent forts (12 victoires sur les 14 derniers matches toutes compétitions confondues) après un début de saison plus compliqué.

Arsenal l’emporte face à Manchester United (cote à 1,92)

Arsenal n’a connu qu’une seule défaite depuis le début de la saison et est surtout injouable, ou presque, à domicile. En 8 matchs, les hommes de Mikel Arteta se sont imposés à 7 reprises pour un match nul. Ils pourraient surfer sur cette très belle série, et accentuer la pression sur leurs concurrents, d’autant que Manchester United a plus de mal hors de ses bases avec déjà trois défaites et un nul, pour cinq succès tout de même. Une victoire de l’actuel leader incontestable de Premier League est donc à prévoir.

but de Martin Odegaard pour Arsenal (cote à 3,05)

Il est irrésistible ! L’ancien grand espoir du Real Madrid a mis longtemps à exploser, mais Martin Odegaard impressionne depuis le début de saison avec les Gunners. Le stratège norvégien a déjà marqué 8 buts cette saison et reste sur 2 buts lors des 3 derniers matches d’Arsenal en Premier League. Il serait logique de le voir marquer face à Manchester United dans ce choc de Premier League.

Victoire 2-1 d’Arsenal face à MU (cote à 9,70)

Qui dit score exact, dit plus grosse cote. Excepté le dernier match à domicile contre Newacstle (0-0), le leader de la Premier League a marqué au moins une fois dans chacun de ses matchs à domicile. Mieux encore, en huit rencontres à l’Emirates Stadium depuis le coup d’envoi du championnat, les canonniers londoniens ont frappé à 22 reprises, soit une moyenne de 2,75 buts par match. En face, MU, qui n’a concédé que 21 buts en tout, formant la 4e défense, n’est pas une équipe spectaculaire, en témoignent ses 29 réalisations marquées, loin derrière les 42 pions de leur adversaire.

