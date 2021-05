Aleksander Ceferin justifie la réforme de la Ligue des Champions

Rappelez-vous. Alors que le football européen se prenait de plein fouet l'annonce de la Super League, l'UEFA officialisait quelques heures plus tard la validation de la nouvelle réforme de la Ligue des Champions. Ce nouveau format de la coupe aux grandes oreilles ne verra pas le jour avant 2024 mais il a déjà fait couler beaucoup d'encre, étant critiqué par de nombreux observateurs du ballon rond. Lors d'un entretien accordé à L'Equipe ce vendredi, Aleksander Ceferin, le président de l'UEFA, a une nouvelle fois défendu ce projet de réforme de la C1.

« Pourquoi avoir réformé la Ligue des Champions ? Je l'ai souvent dit : si quelque chose marche bien, il n'y a pas de nécessité de changer, mais pourquoi ne pas le faire ? Le système que nous avons proposé est très intéressant. Il y aura 32 équipes qualifiées comme maintenant, plus quatre supplémentaires. Les derniers détails doivent encore être discutés. La réforme est autant en faveur des grands clubs que des petits. Ils auront tous plus de matches. C'est toujours tentant de voir des théories conspirationnistes, mais c'est faux. La compétition sera plus intéressante. »