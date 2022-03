PL : Joël Matip élu joueur du mois de février

Belle récompense pour Joël Matip. Le défenseur central de Liverpool, âgé de 30 ans, a été élu ce vendredi meilleur joueur du mois de février en Premier League. Le Camerounais est un élément clé de la solidité défensive des Reds aux côtés de Virgil van Dijk en charnière depuis le début de la saison 2021-2022.

L'ancien joueur de Schalke 04 a disputé quatre rencontres de championnat au cours de ce deuxième mois de l'année civile 2022, participant à trois clean sheets réalisés par son gardien Alisson Becker. Joël Matip s'est même offert une passe décisive contre Leicester (2-0, le 10 février). Che Adams (Southampton), Ryan Fraser (Newcastle), Harry Kane (Tottenham), Ben Mee (Burnley) et Wilfried Zaha (Crystal Palace) étaient en concurrence avec le protégé de Jürgen Klopp.

Making an impact at both ends of the pitch 💪



Joel Matip is the @easportsfifa Player of the Month for February 🔴#PLAwards pic.twitter.com/zkTr2qbTu4