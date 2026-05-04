Barça : des offres de 90 M€ arrivent pour Raphinha

Depuis quelques jours, l’avenir de Raphinha fait parler. En effet, le Brésilien serait suivi par plusieurs écuries de Saudi Pro League. Une information confirmée ce lundi par Marca, qui ajoute que des offres saoudiennes, d’un montant de 90 M€, sont en préparation et vont arriver. Des écuries européennes sont également sous le charme de l’ancien joueur de Leeds.

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Un joueur qui veut rester à Barcelone assure Marca. Hansi Flick est du même avis. L’Allemand compte sur lui. De son côté, le FC Barcelone, qui veut réaliser des ventes cet été, temporise. Le club catalan attend avant de voir si une offre saoudienne arrive bien cet été. Affaire à suivre…