L’ASSE confirme le départ de Laurent Batlles !

La défaite de trop. Mardi soir, au Stade Geoffroy-Guichard, l’En Avant Guingamp n’a fait qu’une bouchée d’une AS Saint-Étienne en chute libre (1-3). À l’arrivée, un revers de plus, le septième déjà en 17 journées, le cinquième de suite. La direction n’a pas tardé à bouger, puisque Sainté a bel et bien confirmé le départ de son entraîneur, Laurent Batlles.

«À compter de ce jour, la gestion de l’équipe professionnelle de l’AS Saint-Étienne a été retirée à Laurent Batlles. Laurent Huard, accompagné de Sylvain Gibert et Romain Hamouma, a dirigé la séance d’entraînement prévue ce matin. Le directeur du Centre de formation encadrera le groupe professionnel jusqu’à nouvel ordre», peut-on lire sur le communiqué officiel de l’ASSE, publié sur X ce mercredi.