Équipe de France : le PSG entre dans une colère noire après la blessure d’Ousmane Dembélé

Voilà une mauvaise nouvelle dont le PSG se serait bien passé. Entré à la pause pour remplacer Désiré Doué, son coéquipier en club touché au mollet, Ousmane Dembélé (28 ans) n’a disputé que 30 minutes hier contre l’Ukraine (victoire 2-0), avant d’être blessé à son tour, plus sérieusement, et de céder sa place à Hugo Ekitike. L’attaquant des Bleus se plaignait de la cuisse droite et à la vue des premières informations reçues par l’entourage du joueur et de l’équipe de France, il n’y a rien de rassurant. Se pose immédiatement une question.

Était-il en état de jouer, lui qui avait rejoint le rassemblement diminué après avoir ressenti une gêne aux ischios de la cuisse gauche à Toulouse le week-end dernier avec le PSG? Il n’avait d’ailleurs pas terminé le match. Pour le sélectionneur, la réponse est évidente. «Oui, j’étais sûr, autrement je ne le fais pas entrer. En plus, c’est l’autre cuisse. Il était dans de bonnes dispositions. Malheureusement pour lui, mais ça aurait pu arriver à un autre joueur. J’ai fait par rapport à ce qu’il pensait et d’un point de vue médical, il n’y avait pas de problème.»

Le PSG avait informé le staff médical des Bleus de la fragilité de Dembélé

On se doute que le sélectionneur a pris un maximum d’informations quant à l’état de santé du candidat au Ballon d’Or. Le joueur lui-même devait se sentir apte. Il n’empêche que du côté du PSG, on est furieux d’avoir appris sa blessure, possiblement supérieure au grade 1. Immédiatement après la sortie de son avant-centre, le club de la capitale a fait connaître sa colère auprès des différents médias et affirme avoir informé le staff médical des Bleus de la fragilité actuelle de Dembélé. Il estime tout simplement qu’il ne fallait pas le faire jouer une seule minute.

Dembélé serait déjà fatigué après avoir connu un été sans pré-saison, donc sans travail physique de fond. Le risque de grosse blessure, notamment musculaire, existait, indique le PSG, furieux de savoir que les médecins des Bleus n’en ont pas tenu compte. Le numéro 10 parisien doit maintenant passer une IRM pour connaître l’étendue de sa blessure musculaire mais sa participation à la réception de l’Atalanta Bergame le mercredi 17 septembre en Ligue des Champions, et le déplacement au Vélodrome contre l’OM le dimanche 21 septembre sont d’ores et déjà compromis.