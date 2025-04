Barça : Ter Stegen est prêt à reprendre la compétition

Blessé depuis le début de la saison, le portier allemand Marc André ter Stegen s’est remis de sa rupture des ligaments croisés à une vitesse impressionnante, et pourrait faire son retour dès le prochain match du FC Barcelone. C’est du moins ce qu’affirme son entraîneur, Hansi Flick, en conférence de presse : «Oui, Ter Stegen est prêt, préparé à revenir. Nous allons discuter de ce que nous devons faire. Nous déciderons avec lui quand il sera temps de revenir, mais il est suffisamment en forme pour rejouer.»

Flick a refusé d’en dire plus sur ses décisions tactiques, mais il est conscient qu’avec la sortie de l’infirmerie de Ter Stegen, le débat sur le poste de gardien de but va s’ouvrir. Le manager allemand a toujours affirmé que Szczesny était le numéro un pour la fin de la saison et rien n’a été annoncé allant contre ce fait, mais si le gardien allemand est à un bon niveau, tout peut arriver. Premier élément de réponse contre Majorque ce mardi.