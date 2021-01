PL : Aston Villa-Everton reporté

Dimanche à 13 heures, Aston Villa devait accueillir Everton à Villa Park. Une rencontre qui comptait pour la 19ème journée de Premier League. Mais ce match a été officiellement reporté ce jeudi.

En cause, la multiplication des cas positifs au Covid-19 au sein de l'effectif dirigé par Dean Smith. Pour rappel, Villa avait fermé son centre d'entraînement la semaine dernière suite aux nombreux cas de Covid-19. C'est la deuxième rencontre consécutive de Premier League reportée pour Aston Villa.

🔵 | Our away match against Aston Villa, scheduled to be played on Sunday at 12pm, has been postponed by the Premier League Board. #EFC