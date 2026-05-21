Coupe du Monde 2026 : l’Allemagne dévoile sa liste de 26 joueurs

C’est peu dire que la liste de l’Allemagne était attendue outre-Rhin, depuis les révélations de la presse du retour aux affaires de Manuel Neuer, le gardien du Bayern Munich qui avait pris sa retraite internationale il y a deux ans. Le sélectionneur national Julian Nagelsmann a décidé, suite aux performances remarquables du quarantenaire en Ligue des Champions, de le rappeler, et tant pis pour Oliver Baumann qui avait occupé les buts durant la campagne de qualification. Cela fait jaser dans les médias, mais Nagelsmann a tranché. La liste est bien évidemment dominée par les joueurs du Bayern Munich, de Neuer à Kimmich en passant par Musiala, Goretzka, Karl, Tah ou encore Pavlovic.

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Il y a des déçus, forcément, et parmi eux on retrouve des joueurs comme Robert Andrich (Bayer Leverkusen), Niclas Füllkrug (AC Milan), Jonathan Burkardt (Eintracht Francfort), Yann Aurel Bisseck (Inter Milan), Maximilian Mittelstädt (VFB Stuttgart), Tim Kleindienst (Borussia Mönchengladbach) ou encore Karim Adeyemi (BVB). Leroy Sané a lui été appelé in extremis, alors qu’un doute réel entourait sa présence.

Offensivement, la surprise concerne Maximilian Beier, qui n’avait pas été retenu par le sélectionneur Julian Nagelsmann pour les deux derniers stages de préparation, en novembre 2025 et mars 2026. On peut aussi évoquer Nadiem Amiri (Mayence) qui prend place parmi les milieux, alors qu’il n’avait également pas été appelé récemment.

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La liste de l’Allemagne :

Gardiens : Oliver Baumann (Hoffenheim), Manuel Neuer (Bayern Munich), Alexandre Nübel (VFB Stuttgart)

Défenseurs : Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Francfort), Joshua Kimmich (Bayern Munich), David Raum (RB Leipzig), Antonio Rüdiger (Real Madrid), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Munich), Malick Thiaw (Newcastle)

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Milieux : Léon Goretzka (Bayern Munich), Kai Havertz (Arsenal), Lennart Karl (Bayern Munich), Jamie Leweling (VFB Stuttgart), Félix Nmecha (Borussia Dortmund), Alexandre Pavlovic (Bayern Munich), Angelo Stiller (VFB Stuttgart), Jamal Musiala (Bayern Munich), Nadiem Amiri (Mayence), Pascal Gross (Brighton)

Attaquants : Deniz Undav (VFB Stuttgart), Nick Woltemade (Newcastle), Maximilien Beier (Borussia Dortmund), Florian Wirtz (Liverpool), Leroy Sané (Galatasaray)