Barça : les détails de l'opération Cavani se précisent

La suite après cette publicité

À bientôt 35 ans, Edinson Cavani devrait connaître le cinquième club européen de sa carrière après Palerme, Naples, Paris et Manchester United. Sous contrat avec les Red Devils jusqu’en juin prochain, l’Uruguayen a de fortes chances d’atterrir à Barcelone en janvier.

En Catalogne, Xavi et les Blaugranas l’attendent impatiemment, même si l’arrivée du Matador reste conditionnée à l’aval des Mancuniens concernant une résiliation de contrat. Et si MU accepte de laisser filer son buteur gratuitement, le Barça déjà tout prévu. Sport nous apprend que Cavani signerait un bail d’un an et demi. Durant les six premiers mois Cavani accepterait une baisse significative de son salaire, mais serait ensuite rémunéré normalement la saison à venir.