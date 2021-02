Mercato : le jour où le FC Barcelone a snobé Kylian Mbappé...

La suite après cette publicité

Hier soir, Kylian Mbappé a fait très mal au FC Barcelone. Auteur d’un triplé, l’attaquant du Paris Saint-Germain a grandement participé à l’éclatante victoire des Rouge-et-Bleu face aux Blaugranas (4-1). Une prestation XXL qui a été l’occasion pour de nombreux médias espagnols de relancer le débat sur le futur du champion du monde français. La presse madrilène a par exemple mis la pression sur le président du Real Madrid, Florentino Pérez, tandis que la Cadena COPE a préféré rappeler le moment où le Barça a préféré snober celui qui évoluait à l’époque à l’AS Monaco en 2017. En effet, l’histoire est plus ou moins connue, mais lorsque Neymar a quitté la Catalogne, les Blaugranas auraient pu le remplacer par Mbappé, mais ils ont décidé de tout miser sur Ousmane Dembélé. L’agent Junior Minguella, qui a l’habitude de travailler avec le Barça, a expliqué pourquoi.

« Oui, ça s’est passé comme ça. Je peux te le confirmer. En plus, un dirigeant l’a confirmé et a donné sa version de l’histoire, c’est totalement vrai. Nous étions dans une situation dans laquelle grâce à mon père, nous savions que Neymar avait un accord avec le PSG et qu’il allait là-bas. Les dirigeants du club ne le savaient pas ou ne voulaient pas y croire, mais nous étions dans une situation où Neymar ne l’avait pas confirmé à cause d’un bonus (lié à sa dernière prolongation) qu’il devait toucher et le club disait qu’il ne voulait rien faire avant que Neymar ne parle. Au moment où Neymar a confirmé qu’il partait, le staff technique et le président avaient des doutes sur le joueur à recruter et ils ont pensé que le style de l’équipe conviendrait mieux à Dembélé qu’à Mbappé. Il y en a même un qui est allé jusqu’à se demander ce qu’avait fait Mbappé (pour mériter ce transfert). Mais nous avions un accord bouclé pour 130 M€ plus 25 M€ de bonus. Mbappé aurait touché entre 10 et 16 M€ nets par an. »

Le Barça a préféré Dembélé

Des révélations qui ont fait parler de l’autre côté des Pyrénées. Et pour confirmer ses dires, Junior Minguella a posté un tweet avec une capture d’écran montrant l’échange avec ce fameux dirigeant blaugrana (Javier Bordas, ex-directeur technique de 2005 à 2020 ndlr). « Si tu veux, je te passe le numéro du président de Monaco, il te le dira », écrit l’agent. Ce à quoi Bordas lui répond. « Junior, comment vas-tu ? Désolé, mais je ne t’ai rien dit… Merci de me le passer. Mais, comme tu as vu, ni le staff technique, ni le président ne le voulaient. Comme tu as vu, l’option était Dembélé. » Des événements, que ce même Javier Bordas avait confirmé en novembre dernier.

Regalito para los haters e incrédulos. Cuando entenderemos que el enemigo de los barcelonistas no esta en casa? pic.twitter.com/ynPMhhscjb — Junior Minguella (@minguellajr) February 17, 2021

« Quand nous étions en train de signer Dembélé, Minguella (agent proche du Barça, ndlr) m’a appelé pour nous dire que Mbappé était à portée de tir. J’ai parlé à Bartomeu et il m’a dit de le regarder. (…) Pour 100 millions cela aurait pu être fait. Mais Robert Fernández (ex-directeur sportif) a préféré Ousmane Dembélé et Pep Segura (ex-manager général) l’a soutenu. L’explication était que Kylian Mbappé jouait pour lui et Ousmane Dembélé pour l’équipe. Et comme un ailier est parti avec Neymar, Robert Fernández préférait un ailier plutôt qu’un finisseur. » Aujourd’hui, les Culés regrettent peut-être l’erreur d’appréciation de l’ancienne direction.