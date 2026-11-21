Le Paris Saint-Germain a frappé deux fois en un temps record face à l’OGC Nice (2-3). Les réalisations de Senny Mayulu (30:42) et de Désiré Doué (31:37) n’ont été séparées que par 55 secondes. Le premier a égalisé sur penalty avant que le second ne profite d’un centre d’Achraf Hakimi pour donner immédiatement l’avantage aux Parisiens. Un véritable coup de massue pour les Aiglons.

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Cette séquence express est même historique pour le club de la capitale. Selon cette statistique, jamais le PSG n’avait inscrit deux buts aussi rapprochés en Ligue 1 et en Ligue des champions au cours des vingt dernières années. Une statistique qui témoigne de la brutalité du renversement de situation parisien sur la pelouse niçoise.