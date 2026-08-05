Real Madrid : Vinicius ne voudrait finalement pas prolonger !

Le dossier Vinicius Jr continue de monopoliser l’actualité du Real Madrid et les dernières semaines n’ont fait que renforcer les incertitudes autour de son avenir. Malgré plusieurs mois de discussions, les négociations pour une prolongation de contrat restent bloquées et aucune avancée décisive n’a encore été enregistrée. Cette situation profite directement à Arsenal, qui surveille le moindre développement avec une attention particulière. Les Gunners rêvent de réaliser le plus grand coup du mercato en attirant l’international brésilien à Londres, où Mikel Arteta le considère comme la pièce maîtresse capable de faire franchir un nouveau cap à son équipe. L’entraîneur espagnol aurait déjà échangé avec le joueur afin de lui présenter son projet sportif et lui garantir un rôle central dans l’effectif londonien. De son côté, le Real Madrid tente toujours de conserver l’une de ses principales têtes d’affiche, mais les exigences financières du camp Vinicius compliquent considérablement la mission des dirigeants madrilènes.

La suite après cette publicité

Les discussions se sont pourtant poursuivies ces derniers jours avec une nouvelle proposition revue à la hausse par la Casa Blanca. Le club espagnol aurait porté son offre à environ 22 millions d’euros par saison afin de convaincre son ailier de prolonger son aventure au Santiago Bernabéu. Une amélioration importante qui reste néanmoins insuffisante aux yeux du joueur et de son entourage. Vinicius souhaiterait obtenir un salaire proche des 30 millions d’euros nets par an, accompagné d’une importante prime ainsi que d’un contrôle plus large sur ses droits à l’image. Cet écart continue de freiner les négociations alors que son contrat approche dangereusement de son terme. Arsenal garde l’espoir de profiter de la situation et serait prêt à investir près de 150 millions d’euros pour convaincre le Real Madrid de céder sa star avant de courir le risque de voir sa valeur diminuer encore davantage.

La suite après cette publicité

Un départ plus que possible

Les nouvelles révélations dévoilées par El Larguero viennent désormais renforcer l’idée qu’un départ n’est plus un scénario secondaire. À quelques heures d’une réunion capitale organisée à Madrid, le journaliste Toño García a expliqué que les importantes exigences salariales de Vinicius rendaient les discussions particulièrement complexes. Invité de l’émission, Pedja Mijatovic s’est montré très pessimiste sur l’issue des négociations. L’ancien directeur sportif du Real Madrid estime que le comportement du joueur laisse penser qu’il n’est pas réellement convaincu par une prolongation et qu’il étudie désormais sérieusement les propositions venues de l’étranger. Selon lui, Arsenal figure clairement parmi les candidats les plus déterminés et serait prêt à formuler une offre spectaculaire pour s’attacher les services de l’attaquant brésilien. Mijatovic considère même que si aucun accord n’est trouvé rapidement, le Real Madrid aurait tout intérêt à accepter une vente afin de récupérer une indemnité très importante plutôt que de s’exposer à une situation encore plus délicate dans les prochains mois.

Tomás Roncero partage également cette inquiétude et établit un parallèle qui résonne fortement dans l’histoire récente du club madrilène. Le journaliste de AS rappelle que Cristiano Ronaldo avait quitté le Real Madrid après un désaccord financier similaire lorsque le club avait refusé de répondre à ses attentes salariales. Selon lui, Vinicius ne réclame pas uniquement un montant supérieur, mais cherche surtout à obtenir une reconnaissance comparable à celle accordée aujourd’hui à Kylian Mbappé. Cette quête de statut pourrait finalement peser davantage que l’aspect purement économique. Roncero assure toutefois que le Brésilien n’envisage pas de partir libre et qu’il privilégiera soit une prolongation satisfaisante, soit un transfert dès cet été. Cette lecture des événements renforce l’impression qu’Arsenal possède une véritable fenêtre de tir. Si le Real Madrid refuse d’aller jusqu’aux 30 millions d’euros demandés et si Vinicius campe sur ses positions, le feuilleton pourrait rapidement basculer vers un transfert historique qui bouleverserait totalement le marché européen.