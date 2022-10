La lettre ouverte de Jean-Michel Aulas à Karim Benzema

La suite après cette publicité

Le président de l'OL, Jean Michel Aulas, s'est complètement mis à nu via Marca, dans une lettre envoyée à destination de son ancien protégé Karim Benzema (34 ans), sacré ballon d'Or pour la première fois de sa carrière le lundi 17 octobre dernier au théâtre du Châtelet à Paris. Celui qu'on appelle "KB9" ou "Nueve" a démarré à Lyon, son club formateur où il a disputé au total 148 matches pour 66 buts inscrits et 27 passes décisives en 2005 et 2009 avant de s'envoler vers son rêve du Real Madrid. Lorsque Karim Benzema a obtenu sa première sélection en équipe de France en mars 2007 à 19 ans, c'était également sous le maillot de l'Olympique Lyonnais. Aujourd'hui, le numéro 9 du Real Madrid compte 97 sélections pour 37 buts.

« Cher Karim,

Nous sommes tous très fiers de vous, de votre voyage de l'académie de l'OL au Real Madrid, en passant par l'équipe de France. Ce magnifique Ballon d'Or est une nouvelle étape de votre vie, la consécration de tout votre travail, de tous vos sacrifices, et aussi le début de quelque chose où plus rien ne sera comme avant. Vous êtes une légende du football, vous êtes un modèle pour les autres générations. Fort tout au long de votre histoire, avec un lien d'amitié profond entre l'Algérie et la France, étant exemplaire et avec de nombreuses leçons apprises. Nous avons toujours cru en toi, nous t'avons toujours accompagné avec notre pensée, car nous savions que ce jour viendrait, que tu serais Ballon d'Or. Maintenant, j'aime penser qu'un jour, vous devrez écrire une lettre à un Ballon d'Or. Un jeune homme que vous aurez suivi, inspiré, ou qui sait, formé dans une académie comme celle de l'Olympique Lyonnais. Il est peut-être déjà là, il vous a peut-être déjà vu recevoir ce prix et au fond, il sait qu'il veut être comme vous. Ce Ballon d'Or est celui du peuple, mais c'est aussi celui de tous ceux qui ont les moyens de réaliser leur rêve et qui n'ont parfois besoin que d'une inspiration pour gagner en confiance et les réaliser. »