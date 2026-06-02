Bundesliga
Karl-Heinz Rummenigge demande au Bayern Munich de s’inspirer du PSG
@Maxppp
Ancien PDG du Bayern Munich, Karl-Heinz Rummenigge reste proche de l’actualité du club allemand. Alors que le Paris Saint-Germain vient de remporter une deuxième Ligue des Champions d’affilée, il estime que les Bavarois doivent s’inspirer du travail des Franciliens.
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« La leçon pour le FC Bayern n’est pas qu’il faut faire le marché des transferts le plus cher, mais le plus intelligent. Le PSG n’a véritablement connu le succès que lorsqu’il est passé d’une équipe de stars onéreuse à une véritable équipe », a-t-il déclaré à Merkur/tz.
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