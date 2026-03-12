Son déclassement, son avenir à l’OM : Geronimo Rulli joue cartes sur table

Un clean-sheet, ou le synonyme de miracle pour les fans olympiens ces dernières semaines. Il est arrivé lors de la dernière journée avec la victoire sur la pelouse de Toulouse sur le score de 1-0. Pour Rulli, cela faisait une éternité que cela n’était pas arrivé. Le portier de l’OM a en effet aux premières loges les déboires vécus par le club en 2026, de l’élimination grotesque de la Ligue des Champions à celle en Coupe de France, en passant par un déclassement imposé par Roberto De Zerbi, depuis limogé.

Invité à prendre la parole en conférence de presse, le gardien de 33 ans est revenu sur cette période délicate. « C’est un moment que toute l’équipe a passé. Je suis le gardien et quand on prend des buts, c’est plus ma responsabilité que celle des autres. J’ai passé un moment difficile comme tous les joueurs. Je pense qu’on a des leçons à retenir sur la saison. On est des êtres humains et on a vécu des situations dures dans les dernières minutes des matches. Je pense qu’on a juste raté le match contre Bruges. J’ai beaucoup travaillé durant ces 3 mois, plus que jamais. Et je suis content parce que j’ai retrouvé la confiance, et aussi celle de l’équipe », a-t-il confié.

Quel avenir pour Rulli à l’OM ?

Désormais, Rulli assure être revenu à son meilleur niveau, avec « simplement la responsabilité de représenter de la bonne manière l’OM. On a 9 matches à jouer, on veut finir sur le podium et se qualifier pour la Ligue des Champions. Demain sera un autre match décisif pour nous ». Vendredi soir, l’OM accueille en effet l’AJ Auxerre pour la 26e journée de Ligue 1. Et Rulli sera probablement titulaire. Mais le reverra-t-on au-delà de cette saison ?

Lié jusqu’en 2027, il va arriver à un moment charnière l’été prochain en entrant dans sa dernière année de contrat. Dans le monde du football, cela signifie souvent soit une prolongation soit un départ. Pour l’instant, Rulli n’a pas de nouvelles concernant une prolongation. « Je ne sais pas. Pour le moment non. Mais on doit être concentré sur les 9 derniers matches. La qualification pour la Ligue des Champions sera importante pour ce type de choses. Moi personnellement en ce moment je suis 100% focus sur le foot. J’ai un contrat jusqu’en 2027 encore. Tant que j’ai un contrat ici je suis prêt pour jouer ici », a-t-il assuré.