Coupe du Monde 2026 : Thomas Tuchel règle ses comptes avec la presse anglaise

L’Angleterre a parfaitement terminé sa Coupe du monde 2026. Au terme d’un match spectaculaire remporté 6-4 face à l’équipe de France lors de la petite finale, les Three Lions décrochent la troisième place, leur meilleur résultat dans la compétition depuis leur sacre de 1966. Un succès qui offre un peu de baume au cœur après l’immense déception de la demi-finale perdue face à l’Argentine, où les hommes de Thomas Tuchel avaient laissé filer leur qualification après avoir pourtant ouvert le score. Depuis cette élimination, le sélectionneur allemand était la cible de très nombreuses critiques en Angleterre, notamment pour son choix de verrouiller la rencontre au lieu de continuer à attaquer.

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À la veille de cette rencontre face aux Bleus, Tuchel avait dû répondre à une avalanche de questions sur ses décisions tactiques. Les médias britanniques n’avaient pas épargné l’ancien coach du PSG et de Chelsea. The Sun estimait que « c’était clairement la faute du sélectionneur », The Guardian jugeait que « Tuchel a fait preuve de peur », tandis que la BBC considérait que « les décisions désastreuses de Thomas Tuchel ont compromis le destin de l’Angleterre ». Après la victoire contre la France, le technicien allemand n’a pas manqué de répondre à ses détracteurs et de dire ce qu’il avait sur le coeur.

Thomas Tuchel fait passer un message

« Honnêtement, la conférence de presse d’hier donnait l’impression que nous étions éliminés dès la phase de groupes sans la moindre victoire », a-t-il lancé en conférence de presse avant d’enchaîner. « Vingt-quatre heures plus tard, nous avons connu notre plus grand succès en 60 ans. Je pense que la déception et le drame liés à ce qui s’est passé contre l’Argentine étaient excessifs, mais cela fait partie du jeu. Le mieux à faire, c’est de réagir sur le terrain et de décrocher la prochaine victoire. Le reste, ce ne sont que des paroles. Parler ne rapporte pas de points. Parler ne rapporte pas de victoires. Il faut donc tenir bon. Il faut rester fort et garder espoir. Je suis content que nous ayons réagi ainsi. C’est très impressionnant. » Enfin, Thomas Tuchel a également tenu à défendre ses choix face à l’Argentine, tout en assumant pleinement ses responsabilités et en se tournant surtout sur la suite de son mandat puisqu’il a été maintenu par la FA.

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« Je ne pense pas avoir perdu la confiance. Peu importe ce qui s’est passé dans les 30 dernières minutes contre l’Argentine, pourquoi c’est arrivé, peu importe ce qui s’est passé dans les 10 dernières minutes, nous étions proches, mais c’est mon travail de prendre les décisions. Mes décisions, mes interventions, mes changements, le changement de structure. Cela n’a pas eu l’effet escompté, et je dois l’accepter. C’est très douloureux pour moi, car j’ai agi de bonne foi. Mon plan et mon idée étaient clairs. Cela n’a pas fonctionné, j’en assume donc la responsabilité. Mais je crois fermement que nous avons construit bien plus dans cette Coupe du Monde que nous ne pouvons perdre en ces 30 minutes, et personnellement, je suis déçu par cette décision qui s’avère inefficace. La douleur restera. Dans sept ou huit semaines, nous serons de nouveau réunis pour la Ligue des Nations. Nous devons gagner et consolider cette confiance. Elle n’est jamais acquise. » Cette troisième place offre un répit bienvenu au sélectionneur allemand qui a eu le mérite de réussir à garder son groupe concerné jusqu’au bout contrairement à l’équipe de France…