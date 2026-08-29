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Ligue 1

OL : l’entraîneur des gardiens sanctionné après son altercation avec Mattéo Guendouzi

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Mattéo Guendouzi avec Fenerbahce. @Maxppp

Après les incidents qui ont marqué la fin du barrage de Ligue des champions face à Fenerbahçe (1-2), l’OL a décidé de sévir. Selon L’Équipe, Antonio Ferreira, l’entraîneur des gardiens lyonnais, a été sanctionné par son club après son coup de sang à l’encontre de Matteo Guendouzi mercredi soir. Le technicien portugais avait tenté de se jeter sur le milieu français après ses provocations.

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Ferreira ne figurait pas sur la feuille de match de l’OL ce samedi face au Havre, pour la deuxième journée de Ligue 1. L’OL a ainsi choisi de marquer le coup après une soirée particulièrement tendue, conclue par l’élimination du club de la course à la Ligue des champions.

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