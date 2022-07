Erling Haaland et Frenkie de Jong au cœur d'un invraisemblable duel !

Où jouera Frenkie de Jong la saison prochaine ? Au FC Barcelone, à Manchester United ou encore du côté de Chelsea... Ces dernières semaines, les pistes se multiplient même si son président Joan Laporta a récemment assuré qu'il ferait tout son possible pour conserver le milieu néerlandais en Catalogne. Pourtant, à en croire les dernières informations du Mirror, confirmées par SPORT, le Batave semble bel et bien décidé à quitter le club catalan. Dans cette optique, le natif d'Arkel serait d'ores et déjà à la recherche d'un nouveau logement du côté de Manchester ! Recherche appartement ou maison ? A ce sujet, le quotidien britannique affirme que l’environnement du joueur a contacté Ole Gunnar Solskjaer pour récupérer le plancher que l’ancien entraîneur des Red Devils avait du côté de Cheshire.

Oui mais voilà, là-aussi la concurrence s'annonce féroce puisque la nouvelle recrue des Citizens, Erling Haaland, aurait également jeté son dévolu sur l'ancien bien de Solskjaer. Après avoir visité l'ancienne maison de Paul Pogba, l'attaquant norvégien de Manchester City souhaiterait désormais s'offrir cette propriété estimée à 3,5 millions de livres. «Les deux joueurs ont fait appel à leur entourage. Ole a loué son appartement dans le passé, mais il y est revenu quand il a obtenu le poste à United. Maintenant qu'il a quitté United, il est à nouveau libre. L'équipe de De Jong a contacté Ole pour louer l'endroit, mais il leur a dit que Haaland avait la première option, s'il la voulait», a, en ce sens, déclaré une source au Mirror. Avant de possiblement s'affronter sur les pelouses de Premier League la saison prochaine, Erling Haaland et Frenkie de Jong ont déjà décidé de se livrer une première bataille.