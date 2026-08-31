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Officiel Ligue 1

Junior Kadile prêté au RC Lens

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Junior Kadile @Maxppp

Le RC Lens tient une nouvelle recrue. Suite au départ d’Allan Saint-Maximin, le club nordiste avait jeté son dévolu sur le jeune ailier gauche du Servette, Junior Kadile. Également pisté par Hull City, le joueur de 23 ans a finalement de prendre la direction de la Ligue 1 où il a été prêté avec option d’achat aux Sang-et-Or.

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« Junior, nouvel atout majeur ! Attaquant virevoltant et polyvalent, Junior Kadile (23 ans) rejoint le Racing dans le cadre d’un prêt d’une saison avec option d’achat en provenance du Servette FC. Auteur d’une fin d’exercice tonitruante en Super League suisse (6 buts et 10 passes décisives en 13 matchs), ce dévoreur d’espaces formé au Stade Rennais FC signe une arrivée en Artois à toute vitesse », peut-on lire dans le communiqué.

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