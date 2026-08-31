Junior Kadile prêté au RC Lens

Le RC Lens tient une nouvelle recrue. Suite au départ d’Allan Saint-Maximin, le club nordiste avait jeté son dévolu sur le jeune ailier gauche du Servette, Junior Kadile. Également pisté par Hull City, le joueur de 23 ans a finalement de prendre la direction de la Ligue 1 où il a été prêté avec option d’achat aux Sang-et-Or.

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𝙻𝚎𝚜 𝙻𝙴𝙽𝚂𝙾𝙸𝚂 𝚙𝚛𝚎́𝚙𝚊𝚛𝚎𝚗𝚝 𝚕'𝙴𝚞𝚛𝚘𝚙𝚎 | EP7 📺



Plongé dans les souvenirs lensois aux Pays-Bas 🇳🇱 aux côtés de Frédéric Déhu, cet ailier explosif signe une arrivée à toute vitesse ! 💨



𝙹𝚄𝙽𝙸𝙾𝚁 𝙺𝙰𝙳𝙸𝙻𝙴 𝙴𝚂𝚃 𝙻𝙴𝙽𝚂𝙾𝙸𝚂. ✍️#LesLensois2 pic.twitter.com/Kg6t0yffNY — Racing Club de Lens (@RCLens) August 31, 2026

« Junior, nouvel atout majeur ! Attaquant virevoltant et polyvalent, Junior Kadile (23 ans) rejoint le Racing dans le cadre d’un prêt d’une saison avec option d’achat en provenance du Servette FC. Auteur d’une fin d’exercice tonitruante en Super League suisse (6 buts et 10 passes décisives en 13 matchs), ce dévoreur d’espaces formé au Stade Rennais FC signe une arrivée en Artois à toute vitesse », peut-on lire dans le communiqué.