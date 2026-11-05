Real Sociedad : Mamadou Sarr ne cache pas son attachement à l’OL

Mamadou Sarr s’apprête à vivre une soirée riche en émotions. Ce jeudi à 18h45, le défenseur sénégalais de 21 ans retrouvera l’Olympique Lyonnais, son club formateur, à l’occasion de la rencontre de Ligue Europa entre la Real Sociedad et l’OL. Prêté cet été par Chelsea au club espagnol, le joueur de 1,94 m ne cache pas son attachement à Lyon, où il a passé six années et effectué ses premiers pas chez les professionnels. « C’est forcément spécial. J’y ai passé le plus de temps dans ma vie, ma famille y habite. C’est mon club formateur et de cœur », a-t-il confié dans un entretien accordé à L’Équipe. Vainqueur de la Coupe Gambardella avec les jeunes Lyonnais, Sarr garde de nombreux souvenirs de son passage dans le Rhône. « J’y ai passé de très belles années, j’y ai fait mes débuts pros, remporté la Coupe Gambardella. Quand il y a eu le tirage, c’était le match dont je rêvais », a ajouté l’international sénégalais, particulièrement impatient de retrouver son ancienne équipe.

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Ces retrouvailles seront également l’occasion pour Mamadou Sarr de recroiser Moussa Niakhaté, avec qui il entretient une relation privilégiée depuis son passage à Lyon. « C’est un grand frère dans le foot et un ami en dehors », a expliqué le défenseur, qui n’a pas oublié le soutien de son compatriote lors des moments difficiles de sa jeune carrière. Après son départ pour Chelsea, Sarr a notamment traversé une période compliquée, perdant sa place dans les plans du club londonien à la suite d’une erreur face au Paris Saint-Germain en huitième de finale retour de Ligue des champions (0-3). Une situation dans laquelle Niakhaté a joué un rôle important. « Quand, à Lyon, je ne jouais pas, il m’a tout de suite pris sous son aile. En sélection aussi, c’est lui qui m’a accueilli. Mentalement, il m’a aussi beaucoup aidé, surtout lors de ma période compliquée à Chelsea. Ses appels m’ont fait du bien », a raconté Sarr. Désormais sous les couleurs de la Real Sociedad, le défenseur s’apprête donc à affronter un club qui occupe toujours une place particulière dans sa vie.