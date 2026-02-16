Arsenal : Mikel Arteta est très inquiet

L’entraîneur d’Arsenal, Mikel Arteta, a reconnu craindre que les blessures ne viennent freiner les ambitions XXL de son équipe, encore engagée sur tous les tableaux cette saison. Déjà privé de plusieurs cadres, le technicien espagnol a vu Martin Ødegaard manquer le match de FA Cup face à Wigan, tandis que Kai Havertz et Mikel Merino restent également indisponibles. Une situation qui l’a même contraint à repositionner Bukayo Saka dans l’entrejeu. « Avant, c’étaient les attaquants, puis les défenseurs, maintenant ce sont les milieux de terrain », a-t-il soufflé.

La suite après cette publicité

Toujours en lice pour un quadruplé historique — leaders en Premier League, finalistes de League Cup et qualifiés pour la phase finale de C1 — les Gunners commencent toutefois à s’inquiéter. Arteta espère rapidement récupérer des forces vives pour maintenir le rythme infernal imposé par le calendrier. « Nous continuons à faire face à cette situation, mais nous avons besoin que certains joueurs reviennent et soient en forme… Le plus tôt sera le mieux. », a-t-il ajouté en conférence de presse.