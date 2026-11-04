Sporting CP : la première réaction de Paulo Fonseca

Le Sporting CP n’a pas encore confirmé la nouvelle, mais Paulo Fonseca est bien le nouvel entraîneur des Leões. L’Olympique Lyonnais a d’ailleurs officialisé le départ du coach de 53 ans, recruté par le club lisboète pour 5 M€. Arrivé hier au Portugal, Fonseca a livré ses premiers mots à la presse locale.

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« Je suis très heureux de revenir au Portugal et d’entraîner le Sporting. Demain (aujourd’hui) ou plus tard, je répondrai à toutes les questions », a-t-il déclaré, avant de répondre à un journaliste qui lui demandait si c’était l’offre du Sporting CP qui avait changé ses plans lyonnais : « bien sûr. » C’est dit.