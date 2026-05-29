Menu Rechercher
Commenter 12
Bundesliga

Le PSG encore dans la course pour Yan Diomandé

Par Aurélien Léger-Moëc
1 min.
Yan Diomandé avec le RB Leipzig @Maxppp

C’est ce qu’on appelle une éclosion éclair. Recruté au sein du modeste club de Leganes (pour 20 M€ après seulement 6 mois en Espagne), Yan Diomandé a confirmé les espoirs placés en lui cette saison avec le RB Leipzig. Avec 13 buts et 9 passes décisives en 36 matches, il a permis au club de retrouver le podium et la Ligue des Champions. Et à titre personnel, cela lui a permis d’être désigné meilleur jeune joueur de la saison en Bundesliga. De quoi attirer les intérêts, et pas n’importe lesquels. Cela fait plusieurs semaines qu’il est désigné comme la priorité de Liverpool pour venir succéder à Mohamed Salah sur le flanc droit des Reds.

La suite après cette publicité

Le joueur serait charmé par cette destination, mais ce n’est pas encore bouclé. Si Liverpool tente d’accélérer le pas, la concurrence est encore là, représentée par le Paris Saint-Germain et Manchester City. Selon le journaliste allemand Florian Plettenberg, le club de la capitale et les Citizens ont déjà entamé des discussions pour recruter le joueur ivoirien (déjà 9 sélections), dont la valeur marchande grimpe à 90 M€ sur transfermarkt. Sous contrat jusqu’en 2030 avec le RB Leipzig, qui ne désespère pas de le prolonger, Diomandé sera donc l’une des attractions du mercato estival.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (12)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
PSG
Leipzig
Liverpool
Yan Diomandé

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
PSG Logo Paris Saint-Germain
Leipzig Logo RB Leipzig
Liverpool Logo Liverpool FC
Yan Diomandé Yan Diomandé
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier