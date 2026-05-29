Le PSG et Karim Benzema parmi les acteurs les plus riches du football

Chaque année, Forbes dévoile ses classements les plus attendus, à savoir celui de l’athlète le mieux rémunéré de la planète et celui des clubs de football les plus valorisés du monde. En ce qui concerne le premier, c’est encore Cristiano Ronaldo qui a pris place sur le trône. Bénéficiant d’un salaire hors norme en Arabie saoudite (200 M€/an), le Portugais est l’athlète le mieux payé du monde pour la quatrième année consécutive avec un total de 257 M€ encaissés en un an.

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Le football est très bien représenté dans ce classement puisque l’autre légende du ballon rond, Lionel Messi, se classe à la troisième place avec un revenu annuel de 120 M€ du côté de Miami. Enfin, un Français pointe le bout de son nez dans le top 10 de Forbes, mais ce n’est pas Kylian Mbappé. Il s’agit de Karim Benzema. Le Lyonnais (8e) profite lui aussi de sa présence en Saudi Pro League pour se dégager des revenus XXL de 89 M€ annuels.

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Benzema et le PSG représentent la France

Passons aux clubs maintenant. Sans surprise, le Real Madrid reste le club le plus valorisé du monde (8,15 milliards d’euros). Les Merengues viennent de boucler deux saisons sans trophées majeurs, mais ils restent une institution de poids. Deuxième du classement, le FC Barcelone est estimé à 6,4 milliards d’euros. Les Blaugranas remontent peu à peu la pente financièrement et la valorisation du club ne fera sans doute que grimper avec la fin prochaine des travaux de la rénovation du Camp Nou et un mercato estival qui s’annonce incroyable avec Anthony Gordon et les arrivées potentielles de Julian Alvarez et Bernardo Silva.

Manchester United complète le podium (6,1 milliards d’euros) et confirme année après année la puissance financière de sa marque, et ce, malgré des saisons mitigées. La signature d’un nouveau contrat de sponsoring record pour ses tuniques d’entraînement le confirme. Champion d’Europe en titre et candidat à sa propre succession, le Paris Saint-Germain pointe au cinquième rang (4,9 milliards d’euros). Le club de la capitale est d’ailleurs la seule formation française présente dans le top 30 de Forbes. Enfin, à noter la montée en puissance de plusieurs clubs de Major League Soccer tels que l’Inter Miami (17e, 1,15 milliard d’euros) et le Los Angeles FC (18e, 1,13 milliard d’euros) qui se placent devant plusieurs écuries européennes de renom comme Newcastle, Benfica ou encore l’AS Roma.

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Top 10 des clubs les plus valorisés du monde :

Real Madrid : 8,15 milliards d’euros

FC Barcelone : 6,4 milliards d’euros

Manchester United : 6,1 milliards d’euros

Liverpool : 5,3 milliards d’euros

PSG : 4,9 milliards d’euros

Bayern Munich : 4,8 milliards d’euros

Manchester City : 4,7 milliards d’euros

Arsenal : 4,6 milliards d’euros

Chelsea : 3,6 milliards d’euros

Tottenham : 2,5 milliards d’euros