LOSC : des offres sont arrivées pour Ichem Ferrah

Ichem Ferrah (20 ans) a depuis mis tout le monde d’accord aux Pays-Bas. Auteur d’un exercice exceptionnel en deuxième division néerlandaise (12 buts et 6 passes décisives en 35 matchs), l’ailier franco-algérien prêté par le LOSC, a grandement participé à la montée du SC Cambuur en Eredivisie. Sa domination totale sur le terrain a même été récompensée par le prestigieux trophée de "Talent de la Saison", remis en mains propres par le sélectionneur néerlandais Ronald Koeman.

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Face à cette nouvelle dimension et à la valeur grimpante de son joyau, le club nordiste a décidé de capitaliser et a accepté de le laisser partir sous la forme d’un transfert définitif. La tendance est donc clairement à un départ estival, d’autant que les courtisans sont passés à l’action. Selon nos informations, la Cremonese et Pise en Italie foncent sur le joueur de même que le FC Utrecht aux Pays-Bas. Plusieurs offres sont déjà arrivées sur le bureau de la direction lilloise. Des clubs espagnols et anglais sont également sur le coup. Les prochains jours s’annoncent décisifs pour l’avenir du talentueux gaucher.