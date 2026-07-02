Laurent Abergel rejoint Pantaloni à Nice

Laurent Abergel va élire domicile sur la Côte d’Azur. Après sept saisons passées à Lorient, le milieu de terrain de 33 ans s’est officiellement engagé avec Nice. Il retrouvera donc son ancien entraîneur Olivier Pantaloni, dont l’arrivée a forcément guidé son choix de rejoindre le GYM. L’ancien Marseillais avait d’ailleurs poussé un gros coup de gueule en apprenant le départ du coach corse de Lorient à la fin de la saison. «C’est dommageable. Pour moi, c’est même un scandale. Tu as un coach et un staff qui sont performants et aimés de tout le club, j’ai rarement vu ça. Je suis très déçu de la manière dont ça s’est déroulé. Nous, on reste des joueurs. On accepte chaque situation. Je comprends son choix. J’espère qu’il va trouver une Ligue 1 parce qu’il le mérite», avait-il pesté.

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«L’OGC Nice est heureux d’annoncer l’arrivée de Laurent Abergel. Le milieu de terrain français s’est engagé avec le Gym après sept saisons passées au FC Lorient, où il s’est imposé comme l’un des leaders du vestiaire et l’un des capitaines emblématiques du club. Fort de plus de 300 matches professionnels, Laurent Abergel rejoint le Gym avec une solide expérience du football français. Infatigable récupérateur, reconnu pour son volume de jeu et son sens du collectif, il s’est imposé au fil des saisons comme un joueur aussi précieux sur le terrain qu’en dehors», indique le communiqué du GYM.