Coupe du Monde 2026 : Didier Deschamps donne des nouvelles d’Aurélien Tchouaméni

Aurélien Tchouaméni sera-t-il disponible pour ce quart de finale de Coupe du Monde contre le Maroc demain (jeudi, 22h heure française) ? Le Français est touché aux adducteurs et a déjà dû déclarer forfait face au Paraguay lors du tour précédent. Didier Deschamps se montre positif tout en laissant planer le doute.

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«Je n’ai pas encore tous les éléments. Aurélien va mieux, mais je suis parti tôt ce matin. Il n’y a que lui à voir, mais il va mieux. Il participera peut-être à la séance d’entraînement aujourd’hui. Les autres sont tous disponibles», assure le sélectionneur en conférence de presse de veille de match.