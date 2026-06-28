CdM 2026 : Daniel Riolo livre une analyse tranchée sur Bielsa

Éliminé dès la phase de groupes de la Coupe du Monde 2026, l’Uruguay a quitté la compétition très rapidement, dans une atmosphère tendue et avec des regrets éternels. Marcelo Bielsa, le sélectionneur du pays sud-américain, a d’ailleurs été critiqué par plusieurs observateurs lors de la récente défaite face à l’Espagne (0-1). Cependant, certains restent sur leurs positions, affirmant que Bielsa est un coach à part. Dans l’After Foot sur RMC, Daniel Riolo a expliqué son point de vue. « Je crois qu’on s’est toujours trompé sur ce qu’était Bielsa. Ce n’est pas un entraîneur pour gagner, c’est un peu maître Yoda. Par ses idées et principes, il a inspiré énormément d’entraîneurs pendant des années. Vous ne trouverez pas un grand technicien aujourd’hui qui dira du mal de Bielsa ».

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Selon le journaliste, l’influence de Bielsa est très remarquable, mais ses méthodes ne sont pas forcément convaincantes. « C’est une sorte de maître qui arrive avec ses idées sur le jeu et sur le foot, mais ça ne veut pas dire que lui-même réussit toujours à les mettre en application. Il crée des belles histoires, et parfois, il crée des catastrophes et des drames… Parce que les mecs ne veulent pas marcher avec lui, parce que sa rigidité fait que ça ne colle pas » a-t-il insisté durant l’émission, avant de conclure. « Ce n’est pas un entraîneur moderne, je ne pense pas qu’il soit fait pour les joueurs actuels. Il a été copié et a inspiré une tonne d’entraîneurs. Maintenant, qu’il soit dépassé et fini, oui ».